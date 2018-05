Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR, în funcție de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a urcat vineri la toate scadențele, arata datele Bancii Naționale a României (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum…

- Dobanda interbancara (ROBOR), ajunsa la maximul ultimilor patru ani, cu efect asupra ratelor platite de romani la banci, nu este atributul Guvernului sau Ministerului de Finanțe, se apara ministrul Eugen Teodorovici.

- Premierul Viorica Dancila a facut o gafa uriasa in plen, referindu-se la programul de guvernare al PSD. Intr-un moment al inteventiei sale, actualul sef al Guvernului a afirmat ca programul de guvernare al PSD si ALDE „nu a facut bine Romaniei“. „Acesta este adevarul. In cursul anului 2017, adversarii…

- VOUCHERE DE VACANȚA 2018. Potrivit amendamentului admis de Camera Deputatilor, in anul 2018, pentru personalul militar, politisti, functionari publici cu statut special din sistemul administratie penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala…

- Prin implementarea masurilor active din Programul de ocupare, in anul 2017, Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca a contribuit la incadrarea in munca a 52.313 tineri sub 25 de ani, din care 26.043 tineri NEETs. In anul 2017, prin intermediul AJOFM Tulcea au fost incadrati in munca 418 tineri…

- Senatul a adoptat miercuri, cu 92 de voturi "pentru” voturi si unul "impotriva”, propunerea legisaltiva a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei."Pentru ca, atat…

- Prem-ministrul roman, Viorica Dancila, se va intalni astazi cu premierul, Pavel Filip. Serviciul de presa al Guvernului anunța ca intrevederea intre cei 2 oficiali va avea loc la ora 10.00 cand presa va avea oportunitatea de a lua imagini protocolare.

- Senatorii din Comisia Juridica au dat, marți, un raport favorabil unui proiect legislativ ce vizeaza interzicerea radarelor ascunse. Autorii propunerii legislative vor ca radarele sa fie instalate exclusiv pe mașini inscripționate ale Poliției. „Atat prin cadrul normativ (Ordonanta de urgenta…