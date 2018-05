Stiri pe aceeasi tema

- Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include intre altele, ca „prioritate legislativa”, un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea ca in perioada 1 iulie - 31 decembrie contributiile aferente acestuia vor fi suspendate.

- Cei care se muta in casa noua sau doresc sa-si reamenajeze locuința dupa noile tendinte vor putea afla ce se cere, in ultima perioada, la principalele saloane de specialitate in domeniul mobilei si designului interior. Timp de patru zile, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, peste…

- Investitorii straini atrag atenția ca angajatorii nu ințeleg de ce procesul de adoptare prin lege a ordonanței de urgența care reglementeaza transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat nu este finalizat. FIC solicita explicații prin intermediul unei scrisorii adresate Guvernului și…

- Premierul Viorica Dancila a explicat ca nu a stabilit inca o lista a remaniaților din Guvern, dar a ținut sa precizeze ca exista o serie de miniștri care merg cu o viteza scazuta. Dancila a precizat ca o decizie se va lua in momentul in care se va face evaluarea Guvernului.”Relația cu miniștrii…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anutat miercuri ca spera ca pana la finalul primului semestru din acest an sa ajunga pe masa Guvernului o propunere de mecansim privind transferul pensiei de la Pilonul II la Pilonul I.

- Circa 100 de persoane au depus cereri de paricipare la programul „Prima casa”, care a devenit operational din 26 martie. „Programul e nou si, ca la orice inceput, apar multe intrebari” , a declarat, miercuri, premierul Pavel Filip, in sedinta Guvernului.

- Primaria municipiului Aiud anunța ca in perioada 29 – 31 martie 2018 și respectiv perioada 5 – 7 aprilie 2018, in intervalul orar 7:00 – 13:00, va funcționa centrul provizoriu de sacrificare miei, amenajat in targul de animale din Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D. Centrul provizoriu de sacrificare miei…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 - 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat in…