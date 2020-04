Stiri pe aceeasi tema

- Programul magazinelor inaintea Sarbatorilor Pascale poate fi prelungit. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi seara, ca programul magazinelor poate fi prelungit, inaintea Sarbatorilor Pascale. Ordonanta militara 8 prevede ca in zilele de joi, vineri si sambata dinainte sarbatorilor…

- Avand in vedere zilele libere la nivel national din perioada 17.04.2020 – 20.04.2020, pentru Sarbatorile Pascale, transportul public local de persoane va fi asigurat dupa program de zi de duminica, coroborat cu cele stabilite de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta. Precizam ca traseele…

- Ziarul Unirea Schimbari in programul de funcționare al fabricilor din Cugir. Uzina Mecanica si-a modificat orarul de acces la serviciu al angajaților, iar salariații celor doua unitați pot face naveta cu mașina personala Pentru a raspunde cit mai bine recomandarilor cu privire la combaterea raspindirii…

- Valul de aer polar a adus ploi și ninsori in mai multe zone din Romania, insa vremea se incalzește in urmatoarele zile, temperaturile ajungand chiar și la 17 grade Celsius. De asemenea, potrivit meteorologilor, de Paște vom avea vreme frumoasa.

- Etapa cu numarul 24 din Liga 2 debuteaza astazi, cu partida dintre CS Mioveni și Gloria Buzau. Sambata, 7 martie, se disputa alte 5 meciuri, duminica, 8 martie, runda fiind incheiata de duelurile Rapid - CSM Reșița și Csikszereda - Petrolul. Clasament LIVE Liga 2 Viitorul Tg. ...

- Aflata pe primul loc in clasamentul turneului play out al Ligii 1 dupa etapa intai, FC Viitorul va evolua in urmatoarele trei runde astfel: Etapa 2: in deplasare cu Academica Clinceni locul 5, cu 14 puncte , sambata, 7 martie, de la ora 14.30; Etapa 3: acasa cu Poli Iasi locul 7, cu 12 puncte , vineri,…

- Florin Segarceanu, capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a nominalizat-o pe Gabrila Ruse (22 ani, 166 WTA), pentru a juca la simplu, alaturi de Ana Bogdan impotriva Rusiei, preferand-o pe aceasta in locul Irinei Bara (160 WTA), jucatoare fara meci castigat in 2020, dar care avea in CV…

- În urma cu 161 de ani, „Mica Unire” a reprezentat piatra de temelie a Marii Uniri a României, ce avea sa fie închegata 59 de ani mai târziu. În 2020, ziua de 24 Ianuarie va fi marcata la Cluj-Napoca printr-o serie de evenimente organizate la bustul domnitorului…