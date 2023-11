Stiri pe aceeasi tema

- Compania teatrala independenta BIS Teatru din Sibiu revine la Timișoara in luna noiembrie cu spectacolul „Anotimpuri”, o adevarata feerie pentru spectatorii de toate varstele, care va avea trei reprezentații in cadrul proiectului „Scrisori pentru bunicii noștri” din cadrul programului Timișoara – Capitala…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat astazi o percheziție domiciliara, in localitatea Bauțar, județul Caraș-Severin, la doua persoane banuite de inființarea a trei culturi de canabis, pe o suprafața de 600 de metri…

- Un adevarat maraton de teatru va avea loc la finele saptamanii in Timișoara. Festivalul „25 de ore de teatru non-stop” se va desfașura in premiera in zece spații din oraș fiind organizat de Asociația Bis din Sibiu. Manifestarea are loc de mai mulți ani in fosta Capitala Europeana a Culturii și pentru…

- SCM Timisoara a inceput cu dreptul campionatul, dupa eliminarea din Cupa, competitie al carui sistem a dus si la niste rezultate dubioase. „Leii din Banat” s-au impus ieri in sala „Constantin Jude” cu 85-81 in fata celor de la CSM Galati. Meciul s-a disputat „in cuplaj”, dupa victoria handbalistilor…

- In anul in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii, sala baroca a muzeului de arta a gazduit in aceasta saptamana Gala Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, nu mai puțin de 20 de artiști din diferite domenii ale artei dobandind prestigiosul premiu. Doua din cele mai importante…

- Sezonul baschetbalistic incepe in weekend prin Cupa Romaniei. SCM Timisoara a fost repartizata in grupa de la Craiova, formatie gazda pe care o va intalni maine, in primul meci al unui sezon care va fi cu numarul 12 pentru tehnicianul Dragan Petricevic pe banca „leilor”. Prima faza programeaza șase…

- Celebra cantareata din fosta Iugoslavie Lepa Brena, supranumita Diva din Balcani, revine intr-un concert la Timisoara, in Capitala Europeana a Culturii 2023. Concertul va avea loc pe 16 septembrie, de la ora 21.00, in parcarea VIP a Complexului Iulius Town. In deschidere va concerta Maria Didraga, cunoscuta…

- Mai sunt doar cateva ore pana la cea de-a treia editie a celui mai mare festival retro din Europa, DISKOteka Festival 2023. Dupa succesul nebun din 2019, din Timisoara, si din 2022, din Craiova, unde s-au strans in total peste 100.000 de oameni, anul acesta orașul-gazda este Iași (9-10 septembrie).…