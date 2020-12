Stiri pe aceeasi tema

- USR-PLUS a validat, marti seara, lista celor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern condus de liberalul Florin Citu. Ministrii pe care USR PLUS i-a propus sa faca parte din noul guvern sunt: - Dan Barna - viceprim-ministru - Catalin Drula - Ministerul Transporturilor - Claudiu Nasui -…

- USR PLUS a decis marți seara ce miniștri vor face parte din noul Guvern condus de fostul ministru de Finanțe Florin Cițu. Miniștrii propuși de Alianța USR PLUS sunt: Dan Barna (Viceprim-ministru), Catalin Drula (Ministerul Transporturilor), Claudiu Nasui (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și…

- Lista de miniștri ai alianței USR- UDMR - PNL va fi depusa in aceasta dimineața la Parlament, conform unor informații pe surse. Dupa ce PNL a decis cine sunt miniștrii pe care ii susține pentru portofoliile negociate, lista Guvernului Florin Cițu este completa, astfel ca miercuri dimineața…

- Liderii PNL – USR PLUS – UDMR au anunțat vineri seara, in jurul orei 19.00, ca au ajuns la un acord total privind funcționarea viitoarei coaliții de guvernare. Astfel, Florin Cițu va fi candidat de premier, PNL va lua șefia Camerei Deputaților și USR PLUS – șefia Senatului. PNL: Ministerul de Externe,…

- 200 de delegați care alcatuiesc conducerile reunite ale USR si PLUS au aprobat, la sfarșitul saptamanii trecute, programul de guvernare al Alianței, ca oferta pentru alegerile parlamentare. Documentul nu a...

