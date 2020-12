Desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, reorganizarea Inspectiei Judiciare, eliminarea schemei de pensionare anticipata a magistratilor si intarirea luptei anticoruptie se numara printre obiectivele Programului de guvernare 2020 - 2024 propus de PNL, USR PLUS si UDMR. Coalitia de centru-dreapta sustine desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, ministerul de resort urmand sa depuna in cel mai scurt timp un proiect de lege in acest sens. Un alt obiectiv este renuntarea la cresterea de la 1 ianuarie 2021 a numarului de judecatori din completurile…