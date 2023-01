Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe lumanari a fost aprinse in aceasta seara in cinstea eroilor Revoluției Romane la baza statuii ”Bucovina Inaripata” din municipiul Suceava, lumanarile fiind aranjate in forma de cruce. Acțiunea s-a desfașurat in cadrul evenimentului ”Noaptea cea mai lunga”organizat de Muzeul Național al Bucovinei…

- Muzeul Național al Bucovinei va invita sa vizitați, in perioada 1-31 decembrie 2022, Expoziția temporara „Geodele – Comori Ascunse".Expoziția, deschisa la Muzeul de Stiintele Naturii, prezinta Geodele - misterioase modelari ale Pamantului, un adevarat fenomen al ...

- In perioada 23– 25 noiembrie 2022, Muzeul Național al Bucovinei si Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava organizeaza, la Muzeul de Istorie și Laboratorul Zonal de Restaurare, Simpozionul „Bucovina File de Istorie”, editia a XXIV-a. Participa 60 de specialisti din Romania si Republica Moldova pe diferite…

- Piese de exceptie din colectiile cu Regele Carol al II-lea, aflate in patrimoniul Muzeului National Peles, vor putea fi vizionate, in perioada 10 noiembrie 2022 - 22 ianuarie 2023, in expozitia temporara gazduita de Muzeul National al Bucovinei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In perioada noiembrie – decembrie 2022, Muzeul Național al Bucovinei invita elevii sa participe la proiectul educațional „Trofee de vanatoare", care se va desfașura la Muzeul de Științele Naturii. Este vorba de o activitate didactica muzeala care se adreseaza elevilor din școlile ...

- 393 de artiști fotografi, din 45 de țari, cu 4.763 de fotografii au participat anul acesta la Salonul Internațional de Arta Fotografica „Bucovina - Mileniul III". Evenimentul, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, se desfașoara sub inaltele patronaje ale ICS (Image ...