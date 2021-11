Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de masurare a calitatii aerului din Bucuresti „AERLIVE” a inregistrat indicatoride 10 ori peste limita legala admisa a pulberilor in suspensie cu diametru mai mic de 2,5 microni, un element poluant foarte periculos pentru organism, in noapte de vineri spre sambata, in mai multe puncte de masura…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat noua lista cu localitatile cu incidenta ridicata. In acest moment, Capitala a depasit pragul de 16 la mie, ajungand la valoarea de 16,1 la mia de locuitori.

- Una dintre cele mai indragite artiste din Romania comunista, Mihaela Runceanu, are parte de un spectacol la Teatrul Apollo 111 din Capitala, in regia Catincai Draganescu. Spectacolul este construit in jurul legendei nascuta din misterul mortii tragice a cantaretei, ucisa in 1989, victima fiind a unui…

- Noi spitale cu paturi pentru pacienții COVID vor fi deschise. Cseke Atilla: „Suntem intr-o criza majora” Noi spitale cu paturi pentru pacienții COVID vor fi deschise. Cseke Atilla: „Suntem intr-o criza majora” Cseke Attila, Ministrul Interimar al Sanatații, a anunțat faptul ca, de astazi, urmeaza sa…

- Politic Declarație politica deputat PNL, Maria Stoian: “A invins economia pandemia?” septembrie 17, 2021 11:30 Cu totii am fost afectati, intr-un fel sau altul, de pandemia provocata de coronavirus. Au avut de suferit nu doar sistemele de sanatate, ci si economiile, societatile si modul nostru de…

- Salariile din domeniul public sunt cu 45% mai mari decat cele de la privat in 2020 și 2021, a scris Ziarul Financiar . Așa ca ma mut la stat. A aparut anunțul pe site! (Care anunț?) Pentru postul de consilier debutant. Sunt 78 de posturi pentru București. (Mulți consilieri.) Ma bag! Imi fac dosarul,…

- Guvernul a adoptat luni o ordonanța care pemite incheierea unor acte adiționale la contractele derulate cu bani publici, care sa ajusteze prețurile in funcție de cele ale materialelor de construcții. Fara aceasta soluție, multe dintre construcții ar risca sa nu fie terminate, spune Cseke Attila. Romania…

- Dosarele pentru obtinerea de granturi destinate sectorului cultural independent din Capitala, in valoare maxima 75.000 de lei pe beneficiar, vor putea fi depuse in perioada 1-14 septembrie, informeaza Primaria Municipiului Bucuresti, prin intermediul unui comunicat, arata Agerpres. "Programul…