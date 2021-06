Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a anunțat criteriile pe baza carora se va putea face accesul la Festivalul Etniilor, organizat duminica, 6 iunie, de la ora 17, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. In conformitate cu Hotararea de Guvern nr 580 din mai 2021, vor avea acces la spectacol…

- Cea de-a XX-a ediție a Festivalului Etniilor, unul din cele mai pitorești evenimente care evidențiaza multiculturalitatea spațiului banațean, este organizata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș in parteneriat cu Muzeul Satului Banațean și Arhiepiscopia Timișoarei, va avea loc in data de…

- S-a votat bugetul prea tarziu, iar achizițiile de sevicii merg greoi, de aceea in prag de iunie, Muzeul Satului Banațean arata neingrijit, iar vizitatorii nu se pot bucura de el in intregime.

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, doar 37 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.559 teste, dintre care 456 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 1,19, dupa ce in ziua precedenta a fost 1,33. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- In contextul TM2023, timișorenii și turiștii vor putea vizita Muzeul Național al Banatului, Muzeul de Arta și Muzeul Satului Banațean in baza unui bilet unic. Biletul va putea fi cumparat online. Vor exista și abonamente saptamanale sau lunare.

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) lanseaza un program terapeutic cu exerciții fizice, destinat celor care se afla in etapa post- COVID-19. Programul se adreseaza celor aflați in perioada de dupa traversarea unei infecții cu COVID-19 și vindecare, cei care au o trimitere medicala eliberata de…

- Multe planuri de vacanța au fost stricate de pandemia de coronavirus, dar iubitorii de calatorii s-au adaptat imprejurarilor și rezultatul a fost o creștere semnificativa a numarului de turiști virtuali. Din acest motiv, a sporit și promovarea online a unui numar din ce in ce mai mare de obiective…

- Barbatul, in varsta de 42 de ani, condamnat la 4 ani și 6 luni de inchisoare pentru furt calificat, se afla la munca, la un punct de lucru exterior aflat pe raza municipiului Timișoara, cand a plecat pur și simplu, pe numele lui fiind emis imediat un mandat european de arestare. Din 12 iulie 2019, condamnatul…