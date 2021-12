Stiri pe aceeasi tema

- Mijloacele de transport in comun ale Societații de Transport Public Timișoara vor circula dupa program de duminica, atat de Craciun, in 25 și 26 decembrie, cat și Revelion in 1 și 2 ianuarie. In aceeași perioada, punctele de vanzare bilete și abonamente vor fi deschise vineri, 24 decembrue, și vineri,…

- Cei care doresc sa se vaccineze impotriva COVID o pot face chiar și-n zilele de sarbatoare. Centrul SVSU e deschis in fiecare zi. Voluntarii SVSU Bistrița sunt la datorie și in zilele de sarbatoare. Nu doar ca sunt gata sa acționeze in caz de urgențe, dar stau și la ”insemana” celor ce vor sa se imunizeze.…

- A mai ramas puțin pana la sarbatorile de iarna, iar gospodinele se gandesc deja ce bucate sa pregateasca pentru masa de Revelion și Craciun. Echipa Sputnik Moldova a pregatit un meniu și a prezentat prețurile aproximative pentru produsele necesare.

- Sinaia si Poiana Brasov, statiunile balneoclimaterice Baile Herculane si Baile Felix, dar si zonele de turism rural Bucovina si Maramures sunt in topul rezervarilor pentru sarbatorile de iarna, pe plan intern, potrivit unui studiu realizat de un touroperator. Nivelul de rezervare pentru perioada de…

- SFANTUL NICOLAE 2021. Sfantul Ierarh Nicolae s-a nascut in ținutul Lichiei, intr-o familie cu credința in Dumnezeu. El avea un unchi episcop care i-a sfatuit pe parinții sai sa iși indrepte fiul catre slujirea Bisericii. Nicolae a devenit preot, traind in post și rugaciuni, cu frica de Dumnezeu.Dupa…

- VREMEA de Craciun și Revelion. Condiții meteo in țara, pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 3 ianuarie Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat vineri prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, 6 decembrie – 3 ianuarie. Zile mai calde vor fi in urmatoarele 2 saptamani,…

- Au ramas zile numarate pina la sarbatorile de Craciun și Revelion, așa ca unii moldoveni și-au facut deja planuri de calatorie. Și in acest an, destinațiile exotice sint pe listele celor dornici de senzații inedite, și asta in pofida faptului ca prețurile au mai crescut. Dar au de unde alege și cei…