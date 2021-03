Program de recuperare pentru pacienţii post-Covid care au rămas cu sechele Medicii au observat ca varstnicii care au nevoie de recuperare au probleme respiratorii cauzate si de faptul ca au stat foarte mult timp in pat. „Incercam sa venim in ajutorul pacientului varstnic care a trecut prin boala si care necesita, din cauza varstei inaintate, a bolilor concomitente si a gradului de fragilitate, o recuperare activa a functiilor complete. Este nevoie de programe de recuperare complexa, prin reevaluarea schemelor terapeutice (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Timișoara atrag atenția ca pacienții care au suferit forme medii și severe ale bolii COVID-19 trebuie sa faca recuperare. Este și motivul pentru care unitatea medicala a gandit un program care sa-i ajute pe pacienți sa scape de urmarile bolii.

- Dificultatile de respiratie, oboseala rapida si accentuata, dificultati de adaptare la efort fizic, somnolenta, dureri musculare sunt doar cateva dintre urmarile unei infectii COVID-19 cu afectare profunda a functiei respiratorii. Acestea se manifesta mai ales in cazul pacientilor care, din cauza…

- Recuperarea pacienților care au trecut prin infectarea cu Covid-19 este esențiala pentru a-și relua stilul de viața anterior bolii. Medicii de la spitalul „Victor Babeș” din Timișoara vorbesc despre necesitatea unor astfel de programe.

- „Am invațat sa tratam pacienții COVID. Daca mortalitatea era undeva la 60%, acum reușim sa-i ducem la 44%, in ultima luna. Este un salt important. Dar avem o mare problema cu pacientii care au obezitate. Una din cele mai mari probleme de raspuns la tratament o are pacientul obez. Trebuie sa privim altfel…

- Copiii infectați cu COVID-19, inclusiv cei asimptomaci, pot ramane cu sechele pulmonare, atrage atentia medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu va demara un program de consultații pentru micii pacienți care au trecut prin aceasta boala. Evaluarea…

- Medicii de familie intocmesc in aceste zile listele cu pacientii cronici care urmeaza sa fie vaccinati anti-COVID in cadrul celei de-a doua etape de imunizare care va incepe la 15 ianuarie, la ora 15.00. Nu toti pacientii inteleg insa valoarea imunizarii, astfel ca medicii stau mult timp in cabinet…

- 18 pacienti cu COVID-19 internati la Spitalul TBC din Botosani au fost transferati de urgenta la alte trei unitati medicale care trateaza bolnavi infectati cu SARS-CoV-2, din cauza unei probleme la tabloul electric. Instalatia electrica a fost suprasolicitata de concentratoarele de oxigen si a cedat.…

- Dominika Cibulkova (31 de ani) a starnit un scandal național in Slovacia, dupa ce a primit vaccinul pentru Covid-19, intr-o etapa in care nu se incadra. Cibulkova s-a retras din tenis in anul 2019 și s-a dedicat vieții de familie. Fostul numarul 4 WTA a ramas o personalitate importanta pentru sportul…