Program de peste 870.000 de lei la o școală din Crețești, împotriva abandonului școlar Ministerul Educației, in calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reforma și Reziliența (PNRR) a lansat, in data de 2 martie 2022, prima runda a Schemei de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin PNRR, in cadrul Componentei C.15 – Educație, Reforma 3 Reforma sistemului de invațamant obligatoriu pentru prevenirea și reducerea parasirii timpurii a școlii, Investiția 4- Sprijinirea unitaților de invațamant cu risc ridicat de abandon școlar. Proiectul se adreseaza unitaților de invațamant gimnazial… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

