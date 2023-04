PROGRAM de Paște la supermarketurile Kaufland. Când găsești deschis de sărbători PROGRAM de Paște la supermarketurile Kaufland. Cand gasești deschis de sarbatori Kaufland a stabilit programul magazinelor din țara pentru perioada sarbatorilor de primavara. Acestea vor avea program prelungit saptamana viitoare. De luni, 10 aprilie pana vineri, 14 aprilie, hipermarketurile vor avea un program prelungit. Ora deschiderii este cuprinsa intre 6.30 și 9.00, in funcție de magazin, iar ora inchiderii intre 21.00 și 23.00. Sambata, 15 aprilie, […] Citește PROGRAM de Paște la supermarketurile Kaufland. Cand gasești deschis de sarbatori in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

