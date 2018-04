Program de internship pentru tineri. Ce posturi sunt disponibile

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 20 martie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 440 de posturi, cele mai multe, 202, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor de…

- „Avem disponibile 286 posturi in servicii, dintre care 27 in comert, 66 in hoteluri si restaurante si 193 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 117 de posturi in confectii, 244 in constructii, 90 in industrie si 19 in Sanatate si Asistenta Aociala", a adaugat…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 20.02. 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 434 de posturi, cele mai multe, 215, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Societatea Manoil Trans angajeaza in conditii avantajoase: Soferi profesionisti, cu atestat marfa și card tahograf Agenți Vanzari, cu experiența Manipulanți Post-ul Societatea Manoil Trans face angajari. Mai multe posturi sunt disponibile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peste 660 de locuri de munca sunt puse la dispozitia muncitorilor romani de 15 state europene. Locurile de munca vacante pot fi accesate prin intermediul retelei EURES. cele mai multe posturi sunt oferite de angajatorii spanioli, in agricultura, peste 160.

- Grupul Electrica, unul dintre cei mai mari distribuitori si furnizori de energie electrica, privatizat prin bursa dar la care statul este cel mai mare actionar, a inceput o campanie de recrutare de directori, potrivit anunturilor postate pe site-ul companiei. Electrica recruteaza directori generali…

- In plin scandal legat de agentul de la Rutiera arestat pentru pedofilie, Poliția Romana scoate la concurs aproape 800 de posturi de polițiști și personal contractual. In Timiș sunt disponibile 14, iar candidații sunt așteptați sa-și depuna dosarele.

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca incepe o noua etapa in programul de reducere a deficitului de personal cu care se confrunta intreg Ministerul Afacerilor Interne și a dat startul angajarilor din sursa externa.