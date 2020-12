Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19 a redus „la tacere” manifestarile de 1 Decembrie, de la Timișoara. Nu au mai defilat militarii, iar pentru seara zilei de 1 Decembrie 2020 nu sunt programate concerte și nici deschiderea targului de Craciun din oraș. Se pastreaza distanța...

- In plina pandemie, Capitala se pregatește de sarbatorile de iarna. Muncitorii au inceput instalarea Pomului de Craciun in Parcul Catedralei, in fața Arcului de Triumf. Este vorba de bradul artificial de anul trecut.

- Peste 60% dintre romani se asteapta sa cheltuiasca mai putini bani pentru sarbatorile de Craciun si Anul Nou din acest an, potrivit unui sondaj international ING realizat in cinci tari europene, Germania, Romania, Polonia, Spania si Olanda, conform unui comunicat al bancii. Romanii se afla pe primul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat despre situația epidemiologica in care va fi Romania in pragul sarbatorilor: „Ce va fi de Craciun depinde de ce va fi peste doua, trei sau patru saptamani”.

- Ziarul Unirea Virgil Musta: ,,Nu vom avea sarbatori de iarna și nu cred ca putem sarbatori o situație in care multa lume e bolnava sau moare” Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, trage un semnal de alarma, dupa numarul mare de cazuri noi anunțate ultima…

