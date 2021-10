Program de guvernare: USR dorește continuarea debirocratizării fondurilor europene USR propune in programul de guvernare continuarea debirocratizarii fondurilor europene si organizarea rapida a cadrului de implementare a Planului National de Rezilienta. Astfel, se are in vedere eliminarea "zecilor de dosare" si a hartiilor tiparite si raportare electronica, automatizarea procesarii cererilor de rambursare din aplicatia MYSMIS (Ministerul de resort va aplica la fondurile din PNRR pentru automatizarea proceselor si va ajuta beneficiarii in scrierea cererilor cu ajutorul robotilor), crearea unei biblioteci a beneficiarului in contul de MYSMIS pe categorii, interoperabilitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

