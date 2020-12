Stiri pe aceeasi tema

- Desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, reorganizarea Inspectiei Judiciare, eliminarea schemei de pensionare anticipata a magistratilor si intarirea luptei anticoruptie se numara printre obiectivele Programului de guvernare 2020 - 2024 propus de PNL, USR PLUS si UDMR. Coalitia…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca „legiuitorul si-a depasit marja de apreciere in procesul de legiferare” in privința impozitarii pensiilor de serviciu ale magistratilor. Judecatorii constitutionali au publicat, joi, motivarea deciziei prin care au admis sesizarile formulate de Avocatul…

- Decizia CCR vine dupa mai multe luni in care judecatorii constituțional au amanat soluția, potrivit Digi24.ro Avocatul Poporului se implica in problema lipsei apei calde și caldurii Parlamentul a decis in iunie impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Barna nu mai vrea șefia Camerei…

- Curtea Constitutionala a amanat miercuri pentru data de 8 decembrie pronuntarea asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Avocatul Poporului si de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) cu privire la impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85%, arata un comunicat de presa al CCR.…

- „Dosar nr.758A/2020 - Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, obiectie formulata de Avocatul Poporului 3. Dosar nr.759A/2020 - Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,…

- „Curtea Constitutionala a respins, cu majoritate de voturi, cererea formulata de Presedintele Senatului si a constatat ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament – Senatul Romaniei, pe de o parte si Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Guvernului in legatura cu legea privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene. "A admis obiectia de neconstitutionalitate (dupa conexarea celor doua sesizari cu acelasi obiect,…

- Curtea Constitutionala are pe ordinea de zi a sedintei de marti cerere de solutionare a conflictului juridic dintre Senat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ). Judecatorii CCR au amanat in mai multe randuri pronuntarea asupra acestui conflict.