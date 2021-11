Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile intre PNL, PSD și UDMR pe programul de guvernare in vederea formarii unei noi majoritați continua joi, cu domeniile Munca, Sanatate, Educatie, Cultura si Mediu de afaceri. Miercuri, au fost discuții in domeniul economic și justiție.

- Majorarea alocațiilor copiilor, a salariului minim și a pensiilor trebuie sa se regaseasca in programul de guvernare al noului Executiv, susține președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici. Acesta a declarat ca importante și prioritare sunt masurile ce trebuie luate pentru romani…

- Cele mai multe sporuri vor fi introduse in salariul de baza, iar cele care raman vor fi pentru condiții excepționale de munca sau pentru performanța și nu vor depași 15% din salariul de baza, prevede programul de guvernare PNL-UDMR depus in Parlament pentru investirea Guvernului Nicolae Ciuca.…

- Salariul minim in 2022 este de 2.550 lei brut, reprezentand o creștere de 10,8% comparativ cu cel din prezent, conform hotararii publicate in Monitorul oficial. O persoana platita cu salariul minim va primi in mana 1.524 lei , adica cu 138 lei mai mult, potrivit hotnews. De data aceasta nu se va mai…

- De la inceputul acestui an au fost create 120.000 de locuri de munca, aproximativ 40% fiind platite cu salariul minim, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan, adaugand ca de aceea tine "foarte tare" la majorarea salariului minim. "De la inceputul acestui an an au fost create 120.000 de locuri…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat marți, intr-un interviu pentru Digi24, ca analizele economice estimeaza ca prețurile in Romania vor mai crește, dar a refuzat sa dea o cifra, afirmand doar ca nu vor fi scumpiri disproporționate. „Se estimeaza o creștere a prețurilor, insa nu disproporționata.…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, dar sa nu conduca la o avalansa de concedieri, a declarat miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ministrul a anuntat patronatele si sindicatele sa se pregateasca pentru demararea negocierilor cu privire la nivelul salariului minim…