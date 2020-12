Stiri pe aceeasi tema

- Programul de Guvernare al Cabinetului Citu promite ca datoria publica nu va depasi pragul de 60% din PIB, cresterea colectarii veniturilor din accize, TVA si taxe vamale, reforma ANAF, reformarea sistemului fiscal-bugetar si modernizarea in

- Investitiile in infrastructura, aparatura, atragerea de fonduri europene, crearea capabilitatilor in zonele de risc, pregatirea capitalului uman si atragerea personalului sanitar in sistem, crearea facilitatilor optime pentru tratament si asigurarea medicatiei la standarde europene, precum si programe…

- Presedintii partidelor din cadrul coalitiei nou formate, PNL, USR PLUS și UDMR, au semnat un acord de guvernare la Parlament. Acordul de coalitie cuprinde direcțiile de acțiune pe urmatorii 4 ani.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat joi, la prezentarea programului de guvernare PNL, ca „majoritatea toxica PSD din Parlament” a „macelarit” principalele masuri guvernamentale. Citește și: Guvernul Orban crește datoria Romaniei la 47% din PIB. La 50% se pot ingheța salariile bugetarilor…

- Intr-un interviu acordat Realitatea Plus, Florin Citu a dezmintit acuzatiile lansate de PSD privind cresterea taxelor."Nu vom creste taxe si am spus acest lucru de cand am preluat acest mandat. Am spus ca solutia liberala pentru a dezvolta economia este o economie cu taxe mici, putine,…

- Senatorul PSD Ștefan Radu Oprea il acuza de minciuna pe ministrul de Finanțe, Florin Cițu. „M-am saturat de minciunile lui Cițu! M-am saturat sa vad un ministru incapabil cum incearca disperat sa scape de responsabilitatea ratingului de țara. Acum vine cu o fumigena și, ce sa vedeți, de vina este PSD…

- Cea mai recenta prognoza de la Banca Mondiala intarește temerile economiștilor. Și anume, criza sanitara va adanci criza economica. Romania va inregistra, in 2020 o contracție economica de aproape 6%, in timp ce cheltuielile statului vor urca deficitul catre 9,1%, scrie Agerpres.Ministrul Finantelor…

- Intrebat daca este posibila o crestere a pensiilor cu 40 la suta, Rares Bogdan a afirmat ca o astfel de majorare "e posibila daca sunt bani". "Daca sunt bani, sigur ca este posibila. Deocamdata, situatia economica a Romaniei a permis o crestere cu 14 la suta. Aceasta crestere cu 14 la suta,…