Guvernul intentioneaza sa mareasca nivelul contributiilor catre Pilonul II de pensii cu un punct procentual pana in anul 2024, potrivit Programului de guvernare depus miercuri la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu. „Cresterea contributiilor catre Pilonul II de pensii cu un punct procentual de la 3,75%, cat este in prezent, dupa transferul contributiilor sociale in sarcina angajatilor, pana la 4,75% in 2024”, se mentioneaza in seria de masuri incluse in Programul de guvernare pe subiectul politicilor pentru pensii. Alte masuri din Programul de guvernare referitoare la domeniul pensiilor…