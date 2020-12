Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea punctului de pensie va continua sa se majoreze anual pentru a acoperi rata inflatiei si minim 58,5% din rata de crestere a salariului mediu brut pe economie, potrivit potrivit Programului de guvernare depus miercuri dimineata la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu. Articolul Noua guvernare…

- Conform programului de guvernare depus miercuri dimineata la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu, valoarea punctului de pensie va continua sa se majoreze anual pentru a acoperi rata inflatiei si minim 58,5% din rata de crestere a salariului mediu brut pe economie."Legislatia din Romania s-a…

- Valoarea punctului de pensie va continua sa se majoreze anual pentru a acoperi rata inflatiei si minim 58,5% din rata de crestere a salariului mediu brut pe economie, potrivit potrivit Programului de guvernare depus miercuri dimineata la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu. Programul de guvernare…

- Un nou sistem de evaluare a angajaților din sistemul public va fi implementat de catre Ministerul Muncii și Protecției Sociale, deoarece la momentul actual, funcționarii se evalueaza intre ei, potrivit Programului de Guvernare depus miercuri dimineața la Parlament de catre premierul desemnat, Florin…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) va implementa un nou sistem de evaluare a angajatilor din sistemul public, deoarece in prezent functionarii publici se evalueaza intre ei, conform Programului de Guvernare depus miercuri dimineata la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu, informeaza…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va organiza, in decursul lunii decembrie, un numar de 77 de programe de formare profesionala, la nivel national. Potrivit ANOFM, programele cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari, precum: operator introducere validare si prelucrare…

- Partidul Național Liberal a demonstrat in acest an in care s-a aflat la guvernare ca știe și ca poate sa dezvolte Romania chiar și intr-o perioada extrem de grea și impotriva majoritații toxice a PSD, care a sabotat cat a putut inițiativele guvernului. Cu o majoritate solida in Parlament, vom reuși…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va organiza, in decursul lunii decembrie, un numar de 77 de programe de formare profesionala, la nivel national. Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis joi AGERPRES, programele cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza…