- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va implementa un nou sistem de evaluare a angajatilor din sistemul public, deoarece in prezent functionarii publici se evalueaza intre ei, stabilește Programul de Guvernare depus miercuri dimineata la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu.

- Programul de Guvernare al Cabinetului Citu promite ca datoria publica nu va depasi pragul de 60% din PIB, cresterea colectarii veniturilor din accize, TVA si taxe vamale, reforma ANAF, reformarea sistemului fiscal-bugetar si modernizarea in

- Programul de guvernare a lui Florin Citu poate fi consultat in sectiunea "Documente"Coalitia formata din PNL, USR PLUS si UDMR a depus astazi, 23 decembrie, la Parlament programul de guvernare al Executivului condus de Florin Citu pentru perioada 2020 2024.Documentul are peste 260 de pagini si este…

- Premierul desemnat, Florin Cițu, a depus miercuri dimineața la Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului. La ora 11:00 vor incepe audierile miniștrilor propuși. De asemenea, decretul președintelui prin care Florin Cițu a fost propus…

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor - au semnat luni Acordul de guvernare 2020 - 2024, dupa mai bine de o saptamana de negocieri pe programul de guvernare si pe modul de impartire a portofoliilor de ministru, a functiilor de prefect si a celor de secretar…

- Presedintii partidelor din cadrul coalitiei nou formate, PNL, USR PLUS și UDMR, au semnat un acord de guvernare la Parlament. Acordul de coalitie cuprinde direcțiile de acțiune pe urmatorii 4 ani.

- Florin Cițu, premierul coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR, le cere șefilor celor 4 partide sa investeasca in cel mai scurt timp guvernul pe care il va conduce. ”Mulțumesc coaliției pentru increderea acordata. O sa fie o guvernare stabila, pe termen lung, care are in centru interesul cetațenilor.…

- Dupa ce s-au ințeles in privința variantei de premier și a imparțirii ministerelor in viitorul guvern, cele trei partide au batut palma pentru un acord de guvernare pentru urmatorii patru ani. Documentul menționeaza clar ințelegerea pe funcții: Florin Cițu - premier, Anca Dragu - șefa Senatului, Ludovic…