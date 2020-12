Program de guvernare: 1.000 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres, inclusiv A7 și A8, primele autostrăzi din Moldova Program de guvernare: 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres, inclusiv A7 și A8, primele autostrazi din Moldova Noul Executiv isi propune realizarea, in urmatorii patru ani, a unui numar de 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres, la care se adauga 370 de kilometri de variante de ocolire - in valoare de 5,5 miliarde de lei, fara TVA, potrivit Programului de guvernare depus miercuri dimineata la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu. DOCUMENTUL POATE FI CONSULTAT AICI. Astfel, în afară de proiectele deja demarate, noul program de guvernare vine şi cu… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

