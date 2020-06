Program de funcționare extins la Muzeul de Istorie din Sighișoara Muzeul de Istorie din Sighisoara a anuntat, vineri, ca isi extinde programul de functionare astfel incat toti turistii sa aiba acces la expozitii, dar, in acelasi timp, sa se poata respecta si normele de distantare sociala. “Avand in vedere relaxarea masurilor de sanatate publica pentru prevenirea COVID-19, se extinde programul de vizitare la Muzeul de … Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

