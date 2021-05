Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș in calitate de lider de parteneriat, și Art Forest Company SRL, anunța demararea unei noi inițiative axate pe dezvoltarea competențelor profesionale prin programe de formare ... The post Formare profesionala printr-un nou proiect demarat in Regiunea…

- CCIA Timiș lanseaza un nou proiect dedicat dezvoltarii competențelor profesionale prin programe de formare profesionala continua pentru creșterea eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de lider de parteneriat, impreuna cu…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de lider de parteneriat și Art Forest Company SRL anunța inceperea Proiectului “FPC-Vest – Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional…

- Angajații intreprinderilor mici și mijlocii din vestul țarii au la dispoziție programe gratuite de profesionalizare, prin intermediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș. In aceasta perioada se fac inscrieri la cursurile de inițiere, calificare și ... The post Profesionalizare pentru…

- In calitate de lider al proiectului „Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș demareaza inscrierile la o noua serie de programe autorizate de calificare, inițiere și specializare ale angajaților, adaptate la dinamica sectoarelor…

- In calitate de lider al Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, demareaza inscrierile la o noua serie de programe autorizate de calificare, inițiere și specializare ale angajaților, adaptate la dinamica sectoarelor…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei organizeaza primul eveniment economic online Romania – Spania, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale cat și identificarii de noi oportunitați de afaceri și investiții pe cele doua…

- In luna februarie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza mai multe seminarii de informare a agenților economici, pe diferite teme. Pe langa cel care are in vedere modificarile din legislația muncii, deja anunțat, vor fi prezentate modificarile legislative privind securitatea de…