- Persoanele in varsta de peste 75 de ani care beneficiaza de pensia sociala minima garantata in valoare de 704 lei urmeaza sa primeasca bonuri de masa, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.

- Termenul de prescriptie in cazul unor erori materiale in procedura de stabilire a pensiei a fost anulat din legea pensiilor, pentru situatiile in care vina apartine statului, a transmis, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pe Facebook. Ministrul Muncii mentioneaza ca…

- Conditiile din contractele depuse de catre angajatorii din Romania la Inspectoratul General de Imigrari (IGI) trebuie verificate, inclusiv pentru situatiile in care relatiile de munca se intrerup mai devreme, a scris luni, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "In ultimele…

- Victimele reabilitate ale represiunilor politice din 1917-1990 au primit ajutor material in marime de 1000 de lei, anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Persoanele cu dizabilitati si pensionarii, cetateni ai Republicii Moldova, supusi represiunilor si ulterior reabilitati, beneficiaza…

- Beneficiarii biletelor de tratament balnear pot reveni in hotelurile din statiuni, incepand de miercuri, pentru a incepe procedurile de recuperare asa cum au fost prescrise de medicii lor, a transmis, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pe Facebook."Beneficiarii…

- Cererile depuse pentru obtinerea somajului tehnic, verificate Foto: Agerpres Toate cererile depuse pentru obtinerea somajului tehnic platit de stat vor fi verificate, iar primele sanctiuni pentru antreprenorii care au încercat sa obtina plati duble pentru somajul tehnic sunt pregatite,…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a anunțat ca vor fi verificate atent toate cererile de șomaj tehnic platit de stat.Violeta Alexandru a atenționat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca vor fi sancționați toți cei care au incercat sa ”dribleze” legea, forțand obținerea…