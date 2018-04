Program. Cum vor circula mijloacele RATB de Inviere si in zilele de Pasti

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de Inviere, metrourile circula la un interval de 10 minute Stație de metrou din București. Foto: Ionuț Iamandi. În noaptea de Înviere, metrourile circula la un interval de 10 minute, între orele 23:00 si 1:00, si din 20 în 20 de minute, de la 1:00 pâna la…

- In asteptarea Luminii Sfinte, cei mai iubiti cantareti isi vor inalta glasurile spre cer, facand sa tresara milioane de inimi. Transmisiunea va avea loc dintr-o biserica maramureseana de legenda si va incepe sambata, de la ora 18.45. La miezul noptii, Romania TV va transmite in direct Slujba…

- Vesti bune pentru timisoreni! Mijloacele de transport in comun vor circula chiar si in noaptea de Inviere. S.T.P.T. anunta ca va prelungi programul principalelor linii de transport in comun și anume, 2, 7 si 8 tramvaie, 14, 15 troleibuze si 33, E7 autobuze. Acestea vor circula pana la ora 3:30, cu staționare…

- Primaria Municipiului Constanta anunta ca zilele de vineri, 06 aprilie 2018, si luni, 09 aprilie 2018, sunt declarate libere conform prevederilor art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53 2003 Codul muncii, iar programul de lucru va fi reluat marti, 10 aprilie 2018. Exceptie va face Biroul decese din cadrul…

- Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de Pasti, metroul, 16 linii de autobuz si una de tramvai urmand sa circule inclusiv in noaptea de Inviere, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Mugur Isarescu AVERTIZEAZA, dupa pastrarea nivelului la dobanda cheie: 'Moneda…

- Locuitorii Capitalei care voiau sa stie daca vor circula metrourile in noaptea de Inviere afla, miercuri, faptul ca garniturile vor rula pe intreg parcursul noptii de 7 spre 8 aprilie. Cu mentiunea ca nu le va fi permis pasagerilor sa intre in statiile de metrou si cu atat mai putin sa urce in garnituri…

- Programul transporturilor publice, utilitatilor, magazinelor si a bancilor in perioada Pastelui. Metrourile vor circula in noaptea de Inviere intre orele 23:00 - 1:00 la un interval de 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00 la un interval de 20 minute, se precizeaza intr-un comunicat.

- La 100 de ani de Romania, ne propunem sa reaprindem flacara speranței intr-un maine mai bun prin tot ceea ce unește și definește spiritualitatea autentica și tradiția acestui popor. In anul Centenar, la Alba Iulia, Cealalta Capitala a Romaniei propunem un indemn național și regional pentru celebrarea…