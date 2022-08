Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca (66 de ani), fostul selecționer al Romaniei, a comentat componența grupelor Conference League in care au cazut FCSB și CFR Cluj. „Roș-albaștrii” vor juca impotriva lui West Ham, Anderlecht și Silgeborg, in timp ce CFR Cluj le va infrunta pe Slavia Praga, Sivasspor și Ballkani. Ce a spus…

- CFR Cluj și FCSB au aflat care vor fi adversarele din grupele UEFA Europa Conference League, ediția 2022-2023.CFR Cluj este in grupa G și va juca alaturi de Slavia Praga (Cehia), Sivasspor (Turcia) și Ballkani (Kosovo).FCSB este in grupa B și va juca alaturi de West Ham United (Anglia), Anderlecht (Belgia)…

- Formatia FCSB va evolua in grupa B a Conference League, cu West Ham, Anderlecht si Silkeborg, iar CFR Cluj va intalni, in grupa G, Slavia PRAGA, Sivasspor si Balkani, conform tragerii laa sorti care a avut loc, vineri, la Istanbul. Componenta grupelor este urmatoarea: Grupa A: Istanbul Basaksehir (Turcia),…

- FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova dau astazi batalia retur din play-off-ul Europa Conference League. Partidele au o miza uriașa! Echipele care ajung in grupe au asigurate din partea UEFA trei milioane de euro, plus milionul de euro pe care deja l-au caștigat dupa confruntarile din preliminarii.…

- LPF a decis sa amane meciurile din etapa 6 ale celor trei echipe romanești care participa in play-off-ul Conference League, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Gazeta Sporturilor a publicat miercuri, 17 august, o analiza despre modul in care aproape toate țarile din Europa de Est și de Sud iși…

- CFR Cluj - Șahtior Soligorsk, Djurgardens - Sepsi, FCSB - Dunajska Streda, Universitatea Craiova - Zorya Luhansk sunt cele patru meciuri de joi in care sunt implicate echipe romanești in a doua mansa a turului trei al Conference League. Partidele vor fi transmise in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Șahtior Soligorsk - CFR Cluj, Sepsi - Djurgardens și Zorya Luhansk - Universitatea Craiova sunt partidele de joi in care sunt implicate echipe romanești in turul trei preliminar al Conference League. Meciurile sunt transmise in format LiveBLOG pe HotNews.ro.