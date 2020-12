Stiri pe aceeasi tema

- Program Lidl Revelion 2021. In contextul sarbatorilor de iarna, dar si al vremurilor prin care am trecut in ultimul an, respectiv restrictii impuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii infectiei cu coronavirus, magazinele Lidl din intreaga tara vor functiona dupa un program special de Craciun.

- „Olanda se va inchide timp de cinci saptamani”, a declarat Rutte intr-o interventie televizata de la sediul guvernului din Haga, in fata caruia erau adunati protestatari.Strigate si fluieraturi la adresa premierului Rutte au putut fi auzite in timp ce acesta tinea discursul.„Nu avem de-a face cu o simpla…

- Un ajutor de stat nerambursabil poate fi acordat magazinelor din centrele comerciale care au fost inchise pe durata starii de urgenta. Acest ajutor le va permite sa isi achite jumatate din chiria pentru acea perioada. Fiecare firma poate primi cel mult 800.000 de euro. Articolul Ajutor de stat pentru…

- Micii producatori de legume și fructe iși pot vinde produsele in toate magazinele Kaufland din Romania, cat timp piețele sunt inchise din cauza pandemiei Producatorii mici de legume-fructe din Romania, afectati de dificultati in aceasta perioada, pot utiliza suprafetele de vanzare din cadrul tuturor…

- Europa se pregatește pentru sarbatorile de iarna sub amenințarea pandemiei de coronavirus. Multe țari au adoptat restricții severe sau totale. Și, totuși, oamenii incearca sa mai simta ceva din feeria Craciunului. Austriece nu vor sa creada ca anul acesta sarbatorile de iarna vor fi mai triste ca pana…

- Românii vor avea nevoie de declarație pe proprie raspundere atunci când vor circula dupa ora 22, iar magazinele vor fi închise la ora 21:00, a declarat premierul Ludovic Orban joi seara. Farmaciile vor ramâne deschise, la fel și benzinariile.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, la inceputul ședinței de Guvern, dupa ce in ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproape 10.000 de noi cazuri de coronavirus in Romania, ca restricțiile actuale nu mai sunt suficiente pentru gestionarea pandemiei, motiv pentru care este nevoie de urmatoarele…

- Inaugurate cu mare fast toamna trecuta, magazinele agroalimentare de stat au fost inchise sau sunt pe punctul de a se inchide. Au costat zeci de mii de euro și ar trebuit sa fie o soluție pentru ca micii producatori sa-și poata vinde marfa proaspata.