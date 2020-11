Stiri pe aceeasi tema

- Program Lidl 1 decembrie 2020. Spre deosebire de anii trecuti, atunci cand magazinele erau inchise sau functionau in baza unui program special de 1 decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, in acest an avem si restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de coronavirus.

- Program Kaufland 1 decembrie 2020. Spre deosebire de anii trecuti, atunci cand magazinele erau inchise sau functionau in baza unui program special de 1 decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, in acest an avem si restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de coronavirus.

- Reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui au decis, vineri, trecerea in scenariul rosu de functionare a unui numar de 48 de clase din 12 unitati de invatamant din judet, in urma infectarii cu noul coronavirus a unor elevi si cadre didactice.Potrivit unui…

- Numarul de tranzactii cu cardul a crescut in ultimul an in Romania de la 353 de milioane, in trimestrul 2 din 2019, la 395 de milioane in aceeasi perioada a anului in curs, a afirmat, joi, Cosmin Vladimirescu, country manager Mastercard Romania, la prima editie a evenimentului Ziua Nationala a Comertului…

- SUA s-au declarat sâmbata "indignate" de arestarea a zeci de protestatari la Hong Kong în timpul protestelor de Ziua Nationala a Chinei, relateaza dpa, preluata de Agerpres.Ziua de 1 octombrie este folosita de unii protestatari ca zi de actiune pentru a-si exprima nemultumirile…

- Incepand cu 01 septembrie 2020 orarul de funcționare al Ștrandului Durgau Turda va fi intre orele 9:00-20:00, cu ultima intrare la ora 19:00. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incepand cu 01 septembrie 2020 orarul de funcționare a Ștrandului Durgau Turda va fi intre orele 9:00-20:00, cu ultima intrare la ora 19:00. Ștrand Durgau Turda, aflat in imediata apropiere a

- Aceasta perioada a creat, pentru toata lumea, schimbari la care a trebuit sa ne adaptam foarte rapid, mai ales cand vine vorba de viața sociala. Teama de coronavirus a blocat posibilitațile de calatorie in strainatate, insa a trezit un nou interes pentru calatoriile și experiențele in interiorul țarii.…