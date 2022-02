Program „antiburtă” la un IPJ din țară. Polițiștii, trimiși să facă pregătire fizică! Cum nu o data s-a comentat, pe marginea unor imagini surprinse public, despre faptul ca nu chiar toți polițiștii care au atribuții operative – și care trebuie sa iasa, prin natura fișei postului, pe teren – sunt trași prin inel și au constituție atletica, sa le permita sa alerge, de exemplu, dupa un suspect, in […] The post Program „antiburta” la un IPJ din țara. Polițiștii, trimiși sa faca pregatire fizica! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O simpla cearta cu nevasta te poate trimite dupa gratii. Ca tot e Valentine’s Day azi. Astea sunt zilele in care traim și sunt situații de care tot mai mulți maramureșeni ar trebui sa fie conștienți. Nu mai este ca pe vremuri, cand soțul avea drept de viața și de moarte asupra soției, oriacum orice…

- Program intensiv de pregatire pentru polițiștii din Alba: „Trageri din mașina, in miscare, cu simulare ca intr-un caz real” Program intensiv de pregatire pentru polițiștii din Alba: „Trageri din mașina, in miscare, cu simulare ca intr-un caz real” Polițiștii din județul Alba vor beneficia de un program…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 173 de sancțiuni contravenționale in ultimele 24 de ore, in valoare totala de 44.000 lei. Astfel, politistii au retinut 7 permise de conducere pentru neacordarea prioritații de trecere pietonilor. De asemenea, 45 de conducatori…

- Chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, a spus, vineri seara, la Romania TV, dupa accidentul polițistului din București care a ucis o fata pe trecerea pentru pietoni, ca angajații MAI fac cursuri de conducere defensiva. De altfel, asemnea cursuri se fac și la școala de pilotaj a fostului…

- ARAD. Intr-o postare pe pagina de socializare facebook, viceprimarul Aradului, Lazar Faur anunța ca agenții din cadrul Direcția Generala Poliția Locala vor fi intalniți, mult mai frecvent, in patrulare pedestra, pe strazile din municipiu. Aceștia vor folosi mașinile de serviciu doar pentru a se deplasa…

- Un scandal imens zguduie Ministerul de Interne, din cauza patrulelor mixte care verifica persoanele carantinate. Sindicatele spun ca autoritatile incalca legea cu decizia de a trimite pompierii sa verifice daca oamenii stau in case.

- FCSB a invins-o Rapid, scor 3-1, in derby-ul rundei #20 din Liga 1. La finalul partidei, Florinel Coman, mijlocașul roș-albaștrilor a avut o prima reacție dupa revenirea pe gazon la 4 luni de la accidentarea suferita. In minutul 65 al meciului contra giuleștenilor, Coman a intrat pe teren in locul lui…