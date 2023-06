Program ambițios de investiții în stațiunea Tg. Ocna Stațiunea Tg. Ocna se pregatește sa se schimbe radical sub conducerea primarului Cristian-Aurelian Ciubotaru, care a lansat cel mai ambițios program de investiții de la Revoluție incoace. Cu o finanțare europeana impresionanta de aproape 6 milioane de euro, orașul va beneficia de o serie de imbunatațiri majore, cu scopul de a imbunatați calitatea vieții locuitorilor […] Articolul Program ambițios de investiții in stațiunea Tg. Ocna apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a participat la semnarea contractului de proiectare și execuție lucrari pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apa și canalizare in satele Siretu și Șerbești, din comuna Saucești. Aceasta inițiativa face parte din Programul Național…

- * peste 8 milioane euro au fost alocați in acest sens prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Dezinteresul și incompetența autoritaților in gestionarea proiectelor de infrastructura continua sa afecteze județul Bacau, in special municipiul reședința. Declarațiile prefectului Lucian Bogdanel…

- Cercetatorii de la Stațiunea Sacuieni-Bacau au acreat o noua rasa de oaie prin incrucișarea oilor Awassi, originare din Asia Centrala, cu rasa romaneasca Tigaie. Rasa Rovasi a fost omologata de catre Agenția Naționala de Zootehnie și se remarca prin performanțele sale in producția de lapte. Procesul…

- La data de 19 mai a.c, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Margineni au documentat activitatea infracționala a unui tanar din localitate, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost reținut și introdus in Arestul I.P.J. Bacau. Din cercetari s-a stabilit faptul ca, in noaptea…

- Consiliul Județean Bacau a semnat, miercuri, al cincilea contract de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. Președintele CJ Bacau, Valentin Ivancea, a anunțat ca noul proiect in valoare de 18,4 milioane de lei are ca scop modernizarea unui sector de drum din DJ 207F, cuprins…

- . Mai mult de 8.000 de orase din 195 de tari participa sambata la cea mai mare actiune voluntara de mediu In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour/…

- In aceasta dimineața, un barbat de 65 de ani a fost gasit de jandarmii care efectuau controlul de securitate de la intrarea in Judecatoria Buhuși cu un cutit de dimensiuni generoase asupra sa. In momentul solicitarii accesului in instituție, jandarmii l-au intrebat daca are asupra sa obiecte interzise,…

- In baza materialului probator, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Racaciuni au luat masura reținerii unui barbat de 25 de ani, din comuna Gura-Vaii, banuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violente si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase. Ulterior, instanța de judecata…