Program 30 noiembrie și 1 decembrie Programul manifestarilor din zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie 2019 – Principalele evenimente: Sambata, 30 noiembrie 2019: ora 12.00 – Dezvelirea statuii Regelui Ferdinand I pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, in fața Primariei Municipiului Iași, in prezența Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei regale romane, alaturi de Alteța Sa Regala Principele Radu și Alteța Sa Regala Principesa Sofia; ora 18.30 – Aprinderea iluminatului de Sarbatori și deschiderea oficiala a Targului de Craciun, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, in fața Primariei Municipiului Iași, in prezența Majestații… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, participa, marti, la deschiderea sesiunii stiintifice anuale a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), cu tema "Extreme meteorologice ale anului 2019". Evenimentul, organizat la sediul ANM, va beneficia si de prezenta presedintelui Academiei…

- Expoziția de fotografie "Romania in epoca Regelui Carol al II-lea", care include 450 de imagini ce ilustreaza personalitatea monarhului, va fi vernisata joi, la ora 13.00, la Sala Theodor Pallady a Academiei Romane din Capitala, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.La vernisajul expoziției,…

- Maestrul Nicolae Botgros și ai sai LAUTARI din Chișinau revin la Sfantu Gheorghe, in acest an, pentru a susține spectacolul folcloric GLASUL UNIRII, IN INIMA ROMANIEI, care va fi organizat in cadrul activitaților dedicate Zilei Naționale a Romaniei. Bucuria din sufletele celor aproape 1500 de spectatori …

- În timpul festivitatilor de la Madrid, un barbat s-a agatat de un stâlp în momentul în care a încercat sa aterizeze în centrul multimii. Parasutistul a avut nevoie de ajutorul mai multor colegi, iar dupa câteva minute a fost coborât de pe stâlp.…

- Incepand de vineri, 11 octombrie 2019, de la ora 17:00, in municipiul Iasi, au loc spectacole folclorice cu ocazia sarbatorilor orasului. Din program: Vineri, 11 octombrie, ora 17.00 – Tatarași – Esplanada Oancea: Elevii Andrei Nicai, Diana Cracana și Daria Gafincu, Olimpia Nistor Iacob, Cristinel…

- Cu ocazia Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti, ce se sarbatoreste in fiecare an in data de 10 octombrie, Directia pentru Agricultura Judeteana Brasov, organizeaza evenimentul „Ziua Portilor Deschise”. Astfel, „toti cei interesati sa cunoasca mai bine activitatile desfasurate…

- Profesorul universitar Valeriu V. Cotea, specialist in oenologie si cadru didactic al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad", a fost ales vineri, 27 septembrie, membru corespondent al Academiei Romane, filiala Iasi. Votul a fost secret si dat in cadrul Adunarii…

- Consiliul Județean Buzau va aloca 500.000 de lei, anul acesta, pentru organizarea Zilei Naționale și a sarbatorilor de iarna. Banii urmeaza sa fie cheltuiți, in mare parte, pe mii de stegulețe și cocarde tricolore, reviste cu teme speciale dedicate Marii Uniri, cadouri pentru copii, dar și momente artistice…