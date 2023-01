Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au coborat luni la cel mai redus nivel de dupa luna septembrie 2021, in conditiile in care depozitele pline din China ii obliga pe furnizori si isi trimita cargourile incarcate cu gaze lichefiate spre continentul european, transmite Bloomberg. Cotatiile…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au coborat luni la cel mai redus nivel de dupa luna septembrie 2021, in conditiile in care depozitele pline din China ii obliga pe furnizori si isi trimita cargourile incarcate cu gaze lichefiate spre continentul european, transmite Bloomberg. Cotatiile…

- Prețul gazelor naturale in Europa au scazut la cel mai scazut nivel din 2021, in condițiile in care temperaturile blande reduc cererea pentru incalzire, iar condițiile de viscol au redus utilizarea combustibilului in producția de energie, relateaza Bloomberg. Contractele futures de referința au scazut…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut cu 9%, in urma majorarii importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL), chiar daca regiunea se confrunta cu temperaturi scazute, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Cateva state membre UE, inclusiv Romania, Belgia, Italia, Polonia si Slovenia, fac presiuni pentru o plafonare „semnificativ” mai scazuta a pretului gazelor naturale la nivelul UE, in conditiile in care blocul comunitar nu reuseste sa ajunga la un acord privind aceasta masura, transmite Reuters. Statele…

- Prețurile de referința la gaze naturale in Europa au crescut puternic in ultima vreme, in condițiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la creșterea cererii de gaze și va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusești, transmite…

- Prognozele meteo pe termen lung realizate de firmele de specialitate Maxar Technologies LLC si Marex arata ca Europa va avea o luna noiembrie cu temperaturi peste medie, o veste buna pentru gospodariile ingrijorate de costurile cu incalzirea dar si pentru guverne, preocupate sa mentina stocurile…

- Prognozele meteo pe termen lung realizate de firmele de specialitate Maxar Technologies LLC si Marex arata ca Europa va avea o luna noiembrie cu temperaturi peste medie, o veste buna pentru gospodariile ingrijorate de costurile cu incalzirea dar si pentru guverne, preocupate sa mentina stocurile de…