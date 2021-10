Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la inceputul pandemiei de coronavirus, țara noastra a fost una dintre cele mai afectate de transmiterea virusului in societate. Astfel ca acum, conform datelor facute publice de autoritați, țara noastra se afla in top trei la numarul mare de decese provocate de infecția cu noul coronavirus.…

- Romania se claseaza in top trei țari din Europa in privința numarului de morți Covid-19 inregistrați in ultimele 24 de ore. Țara noastra se afla pe locul doi, dupa Rusia, cu un numra de 357 de morți, potrivit Worldometers.info. Rusia a inregistrat in ultimele 24 de ore 936 de morți, iar Ucraina,…

- Date oficiale: 10.826 cazuri COVID in Romania, in 24 de ore. 207 decese noi, 1.320 pacienți la ATI. Situația din 29 septembrie Au fost inregistrate 10.826 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 29 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, cu…

- Pe data de 13 septembrie, in Romania s-au deschis atat școlile, cat și gradinițele. Dupa ce anul trecut școala online le-a cam dat batai de cap celor mici, atat școlarii, cat și parinții lor, au tot sperat ca lucrurile vor merge ca pe roate in ceea ce privește școala in format fizic. Din nefericire,…

- In ultimele 28 de zile, in intreaga lume au fost contorizate 18 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus si 273.847 de decese asociate, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins, informeaza News.ro . Cu aceste noi 273.847 de decese, in total, la nivel global, peste 4,5 milioane de…

- Un cunoscut medic din Galați trage un semnal de alarma privitor la valul 4 al pandemiei de COVID 19. O sa ne iasa vara pe nas, spune medicul care este ingrijorat de faptul ca opinia publica va accepta situația. Chirurgul Paul Ichim a comentat pe Facebook situația din spitale și s-a aratat ingrijorat…

- OFICIAL| 79 de cazuri noi și 3 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 51 de oameni internați la ATI Miercuri, 14 iulie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 14 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.405…

- OFICIAL| Doar 2 decese și 39 de cazuri noi, in Romania, in ultimele 24 de ore: 55 de oameni internați la ATI Luni, 12 iulie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 12 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.275…