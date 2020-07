Prognoze meteo: Astăzi va ploua în centrul și nordul țării CHIȘINAU, 5 iul - Sputnik. Meteorologii prognozeaza pentru astazi temperaturi ridicate de pana la 32 de grade. In regiunea de nord și centru a țarii va ploua cu descarcari electrice. © Sputnik / Алексей ФилипповO zi cu arșița cumplita, dar intr-o regiune va ploua: Prognoza meteo pentru 4-10 iulie Temperatur aerului in nordul țarii va fi de 3 de grade Celsius in timpul zilei și pana la 21 de grade Celsiul in timpul nopții și va ploua cu descarcari electrice. In centul țarii se vor inregistra temperaturi de 32 de grade in timpul zilei și pana la 22 de grade in timpul nopții. La fel, va… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

