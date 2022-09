Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) atenționeaza ca in raurile Republicii Moldova se va menține scurgere scazuta a apei.Astfel, SHS a emis cod GALBEN, precizand ca scurgerea scazuta va constitui:- in raul Nistru – 35-50% (cu excepția unor afluienți de stanga al r.

- „In perioadele secetoase, precum cea prezenta, gestionarea eficienta a resurselor de #apa este esențiala pentru asigurarea volumelor necesare tuturor folosințelor: alimentare cu apa a populației, industrie, producția de energie electrica, irigații și piscicultura. Astazi, in principalele lacuri de acumulare…

- Riscul deconectarilor de apa din cauza secetei nu va exista in urmatoarele trei luni, chiar daca nu vor cadea precipitatiile abundente. Asigurarile vin din partea ministrului Mediului, Iuliana Cantaragiu.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod roșu de seceta hidrologica pentru mai multe riuri din țara, printre care și riul Delia din Ungheni. Astfel in perioada 19-26 iulie, in legatura cu lipsa precipitațiilor și a temperaturilor ridicate, in riurile Republicii Moldova se va menține scurgerea…

- In legatura cu lipsa precipitațiilor și a temperaturilor ridicate, Serviciul Hidrometeorologic de Stat atenționeaza ca in raurile Republicii Moldova se va menține scurgerea scazuta a apei și va constitui: - in r.Prut – 15-30 % sub media multianuala a lunii iulie ; - in raurile mici – 10-20 % sub media…

- Lipsa precipitațiilor și a temperaturilor ridicate reprezinta un factor de risc pentru culturi dar și pentru raurile din țara noastra. Astfel, in intervalul 01-11 iulie Serviciul Hidrometeorologic de Stat atenționeaza ca in bazinul raului Prut se atesta o scurgere scazuta a apei cu 20-30% din valorile…

- Cod portocaliu de scurgere scazuta a apei. In legatura cu lipsa precipitațiilor și a temperaturilor ridicate, in intervalul 24 iunie – 30 iunie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat atenționeaza ca, in bazinul raului Prut se atesta scurgerea scazuta a apei cu 20-23% din valorile medii multianuale. In…

- Guvernul PAS continua sa vina cu idei fara legatura cu problemele reale ale cetațenilor. In timp ce aproape jumatate din cetațenii RM nu au acces la apa potabila la ei acasa, Ministrul Mediului pretinde ca Guvernul ar urma sa cheltuie 1 miliard de euro pentru a planta copaci. In urmatorii ani guvernarea…