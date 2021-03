Prognoza vremii pentru 8 Martie Luni, cer variabil. Soarele rasare la ora 06:53. Dimineața se vor menține temperaturile negative și norii vor acoperi parțial cerul. Izolat vor fi condiții de ceața. Spre amiaza și a doua parte a zilei norii se vor risipi, iar termometrul va urca cu cel puțin un grad mai mult fața de ziua precedenta. Soarele va apune la ora 18:25. Valorile termice diurne se vor situa intre 5 și 8 grade. Marți, temperaturile de dimineața vor urca sensibil. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

