Prognoza vremii la sfârșit de săptămână Duminica, vremea nu prezinta schimbari semnificative fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 06:11. Vom avea parte de o zi frumoasa, in general cu cer senin. Dimineața e racoroasa pentru aceasta perioada, iar pe timpul zilei, temperaturile se incadreaza in normalul perioadei. Soarele va apune la ora 20:57. Valoarea maxima resimțita se va inregistra in jur de 28 de grade. Saptamana care vine va debuta cu o creștere ușoara a valorilor termice. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

