Prognoza vremii la început de săptămână Luni, in zona noastra temperaturile se incadreaza in normalul perioadei. Soarele rasare la ora 8:04. Dimineața cerul va fi innorat, iar in zonele de deal și munte cerul va fi temporar noros. Vantul va avea unele intensificari, in special la inalțimi. Pe arii restranse va fi ceața. Soarele apune la ora 16:48. Temperaturile se vor incadra intre o și 4 grade, Marți, vremea nu se va schimba. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

