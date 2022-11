Agenția Europeana de Mediu (AEM) a avertizat ca valurile de canicula pot ucide anual 90.000 de europeni daca nu se iau masuri, avertismentul venind in contextul in care, potrivit unui raport publicat de Organizația Mondiala a Sanatații, cel puțin 15.000 de decese pot fi atribuite, pana in prezent, vremii caniculare din Europa, potrivit AFP, scrie Mediafax.

