- Centrul European de Preenire și Control al Bolilor (ECDC) prognozeaza o creștere puternica a numarului de cazuri de Covid in saptamanile urmatoare din cauza variantei Delta și a relaxarii masurilor antiepidemice, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Potrivit sursei citate, pana la 1 august vor fi…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) prognozeaza o crestere puternica a numarului de cazuri de COVID-19 in saptamanile urmatoare, urmand sa se ajunga la aproape de cinci ori mai multe cazuri noi pana la 1 august din cauza variantei Delta si a relaxarii masurilor antiepidemice,…

- "Va exista un nou val pandemic in regiunea europeana, cu exceptia cazului in care vom ramane disciplinati", a avertizat directorul OMS Europa, Hans Kluge, intr-o conferinta de presa susținuta online.Potrivit directorul filialei europene a OMS, saptamana trecuta, numarul infectarilor a crescut cu 10%…

- Bulgaria a inregistrat marti cel mai mare numar de decese provocate de COVID-19 din anul 2021, cu 217 morti in ultimele 24 de ore, au informat autoritatile sanitare ale tarii balcanice citate de EFE și Xinhua, potrivit Agerpres.Aceasta cifra se apropie de recordul absolut inregistrat de Bulgaria, care…

