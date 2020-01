Stiri pe aceeasi tema

- UDMR ar putea pierde 20% dintre primarii pe care îi are daca se fac alegeri locale în doua tururi de scrutin, spune Kelemen Hunor. El sugereaza ca PNL încalca acordul cu UDMR, convenit la învestirea guvernului, în condițiile în care Uniunea ceruse ca legislația electorala…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la RFI, ca sustine organizarea alegerilor parlamentare anticipate inainte de cele locale de anul viitor. Declaratiile vin in contextul in care premierul Ludovic Orban a declarat cu o zi in urma ca PNL cauta parteneri politici, care sa sustina organizarea unui…

- Dorin Hanu spune ca, dupa alegerile locale din 2020, va renunța la funcția de președinte al PSD Motru, indiferent daca va caștiga sau va pierde batalia electorala. Vicepreședintele PSD Gorj susține ca s-ar fi retras de mult din fruntea organizației municipale, daca in organizația Motru…

- Liderul deputaților USR Stelian Ion considera nepotrivite ezitarile PNL în legatura cu revenirea la alegerea primarilor în doua tururi, în contextul în care liberalii cereau în anul 2015, Guvernului tehnocrat, sa adopte o ordonanța de urgența în acest sens, noteaza…

- Liderul deputaților UDMR, Korodi Attila, a declarat, pentru publicatia de limba maghiara maszol.ro, ca maghiarii va vota in favoarea unei moțiuni de cenzura inițiate de catre PSD daca Guvernul Orban isi va angaja raspunderea sau va adopta o ordonanta de urgenta pentru introducea votului in doua tururi…

- Liderul deputatilor UDMR Korodi Attila a declarat, pentru Maszol.ro, ca formatiuna maghiara va vota o motiune de cenzura initiata de catre PSD daca Guvernul Orban va introduce votul in doua tururi la alegerile locale din 2020, fie prin ordonanta de urgenta, fie prin angajarea raspunderii.

- Liberalul Ludovic Orban reia, luni, negocierile in vederea susținerii investirii guvernului sau in Parlament. Pana in prezent, PMP, USR și UDMR sunt partidele care și-au anunțat susținerea pentru executivul PNL. ALDE va decide luni acest aspect, in timp ce Pro Romania și PSD au anunțat ca vor boicota…

