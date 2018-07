Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța cod portocaliu de vreme severa in judetul Satu Mare. Avertizarea este valabila pentru intervalul orar 17.25-18.00. Specialiștii anunța cantitați mari de ploaie, vant puternic dar și grindina de dimensiuni mici și medii. Vremea rea se va manifesta mai intens in zona localitaților…

- Prognoza meteo pentru saptamana viitoare 20 - 27 mai anunța ca vremea se schimba brusc. Meteorologii anunța ca ploile se mai restrang la inceputul saptamanii, temperaturile cresc ușor, insa aversele insoțite de descarcari electrice revin de la mijloc spre finalul saptamanii.

- Vremea capricioasa continua si in aceasta saptamana. Meteorologii anunta instabilitate atmosferica, descarcari electrice, averse si grindina. Temparaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii, unde vor atinge 29 de grade.

- Capitala si opt judete se afla, miercuri dupa-amiaza, sub atentionare cod galben de averse, descarcari electrice si grindina, in timp ce pentru judetul Timis a fost emis cod portocaliu de ploi si vijelii.

- Cum va fi vremea la sfarșitul saptamanii, 3-6 mai. Pentru a doua saptamana la rand, in țara noastra se inregistreaza temperaturi extrem de ridicate, iar mercurul din termometre va mai crește in zilele urmatoare. ANM anunța ca in cursul zilei de joi, 3 mai, vor fi inregistrate averse izolate mai ales…

- Soare si temperaturi generoase ne promit meteorologii pentru acest weekend. Astazi in Capitala vor fi pana la 24 de grade Celsius.In nordul tarii, pe parcursul zilei termometrele vor indica intre 20 si 23 de grade, iar la sud vor indica pana la 25 de grade Celsius.

- Prognoza meteo in weekend se anunța una foarte frumoasa! Meteorologii anunta ca vremea va deveni frumoasa și se va incalzi ușor. In weekend o sa avem temperaturi de pana la 28 de grade. De saptamana viitoare, vremea se va menține deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil cu innorari…

- Meteorologii anunta racirea usoara vremii si precipitatii in toate regiunile in perioada urmatoare, insa spre sfarsitul saptamanii viitoare, vremea va reincepe sa se incalzeasca. BANAT - Dupa data de 15 aprilie se prognozeaza o scadere de temperatura, pana la valori termice apropiate de mediile multianuale,…