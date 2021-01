Prognoză SPECIALĂ pentru București: Ploi și vânt INMH a emis o prognoza meteo speciala pentru București, valabila in intervalul 31 ianuarie ora 16:00 - 1 februarie ora 10:00. Cerul va fi mai mult noros. Pe parcursul nopții și al dimineții temporar va ploua, posibil moderat cantitativ, iar vantul va avea unele intensificari, cu viteze la rafala in general de 40...50 km/h. Citește și: Vlad Voiculescu a ieșit pe ascuns din Ministerul Sanatații, pentru a nu da ochii cu protestatarii La inceputul intervalului se vor inregistra 4...5 grade, apoi temperatura aerului va scadea, iar minima va atinge 1...2 grade. Pana spre sfarșitul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

