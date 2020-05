Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru București, pentru intervalul 27 mai ora 12.00 - 31 mai ora 23.00, care anunța instabilitate atmosferica accentuata, mai ales in timpul...

- Vremea va fi in general instabila, iar valorile termice se vor menține mai coborate decat cele normale pentru aceasta data din an, conform datelor de la ANM.Temporar innorarile vor fi accentuate si mai ales din a doua parte a zilei, in majoritatea regiunilor vor fi perioade in care se vor semnala averse,…

- Prognoza meteo ANM anunța vești proaste pentru romani in starea de alerta. Conform meteorologilor vremea se strica serios in cea mai mare parte din Romania in zilele urmatoare. Astfel, temeperaturile scad și cu 10 grade in anumite zone, fața de caldura din zilele trecute. Mai mult, se vor inregistra…

- Vremea rea pune stapanire pe Romania. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in sud-estul tarii incepand marti, 12 mai, in intervalul orar 09.00-23.00, unde a fost anuntat cod galben. Sunt asteptate vijelii, grindina si ploi torentiale.

- Meteorologii anunta ploi, vijelii si temperaturi mai scazute cu aproximativ 10 grade in toata tara. Intreaga saptamana va fi marcata de instabilitate atmosferica accentuata, fenomenele extreme fiind provocate de un ciclon care loveste Romania.

- Este alerta meteorologica de instabilitate atmosferica pana duminica la pranz. Meteorologii au emis de asemenea un cod galben de ploi puternice, vijelii și grindina pentru 33 de județe, valabil pana luni seara. Pentru București a fost emisa o prognoza speciala, care vorbește de scaderea brusca a temperaturilor.

- Meteorologii anunta vreme deosebit de calda in aceasta saptamana si precipitatii excedentare in nordul tarii. Nici celelalte regiuni nu scapa de ploi. Pentru zilele de joi si vineri se anunta maxime cuprinse intre 20 si 23 de grade, cu 12-13 grade mai mult decat ar fi normal. De la sfarsitul saptamanii…

- Cicloanele care fac ravagii in Europa lovesc si in Romania in zilele urmatoare. Meteorologii anunta ca vreme se va schimba brusc de la mijlocul saptamanii. Pana atunci ne bucuram de temperaturi ridicate care pot sa ajunga si la 22 de grade in sud-estul tarii. In a doua parte a saptamanii, temperaturile…