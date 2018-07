Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in scadere estimarile cresterii economice pentru acest an, la 5,5%, se arata in prognoza intermediara de vara. In luna aprilie, Comisia estima o crestere de 6,1%. Pentru anii urmatori Comisia Nationala de Prognoza estimeaza o crestere…

- Guvernul a adoptat astazi, prin Hotarare, al doilea pachet de investitii strategice care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public privat de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Potrivit Guvernului Romaniei, cele opt proiecte de investitii strategice sunt: 1. Amenajarea…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a primit „cadou”, printr-o hotarare de Guvern, 100 de noi posturi, in structura organizatorica. Acestea vin la pachet si cu noile functii cu care a fost inzestrata Comisia, inclusiv de a se ocupa de parteneriatele public-private de si ajutoarele de stat.

- Intr-o analiza realizata de cursdeguvernare.ro referitoare la decalajele de dezvoltare, se arata care este locul județului Bacau in regiune și la nivel național. Potrivit datelor publicate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, fiecare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Bucurestiul si Ilfovul se afla pe primele locuri in topul celor mai mari indemnizatii pentru cresterea copilului. Situatia este logica, deoarece in Capitala si in regiunea din apropiere se inregistreaza si cele mai mari venituri salariale. Ziare.com a consultat statistica publicata…

- Romania ar urma sa atinga in 2018 borna unui PIB de 200 de miliade de euro, anticipeaza Comisia Nationala de Prognoza (CNP) in prognoza macroeconomica de primavara. Cresterea economica ramane estimata la 6,1%. Produsul Intern Brut (PIB) ar urma sa atinga, potrivit Prog­nozei, 200 de miliarde…