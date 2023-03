Prognoza privind creșterea cererii de petrol din China în 2023 a fost revizuită în creștere de către OPEC OPEC si-a revizuit in crestere prognoza privind cresterea cererii de petrol din China in 2023, ca urmare a relaxarii restrictiilor legate de Covid-19 din tara, dar a lasat neschimbata estimarea la nivel global, invocand potentiale riscuri de incetinire a cresterii economice mondiale, transmite Reuters, citat de news.ro. Cererea mondiala de petrol va creste in 2023 cu 2,32 milioane de barili pe zi (bpd), sau cu 2,3%, a anuntat Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol, intr-un raport lunar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro .ro…

