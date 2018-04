Prognoză: Prețurile și cursul vor exploda până la sfârșitul anului. Cât va costa 1 euro Proiectia de inflatie pentru urmatorii trei ani a fost, de asemenea, modificata in crestere, la 2,8% in 2019 (de la 2,2% in varianta de iarna a prognozei), 2,5% in 2020 (de la 2% anterior) si la 2,3% in 2021 (de la 1,8%). Tot in urcare a fost revizuita si proiectia referitoare la deficitul de cont curent, noile cifre indicand un sold negativ de 3,1% in acest an (fata de 2,8% anterior), 2,8% in 2019 (fata de 2,5%), 2,5% in 2020 (fata de 2,3%) si 2,4% in 2021 (fata de 2%). Varianta de primavara a prognozei 2018 - 2021 indica, de asemenea, si un curs mai mare pentru moneda nationala. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectia de inflatie pentru urmatorii trei ani a fost, de asemenea, modificata in crestere, la 2,8% in 2019 (de la 2,2% in varianta de iarna a prognozei), 2,5% in 2020 (de la 2% anterior) si la 2,3% in 2021 (de la 1,8%).Tot in urcare a fost revizuita si proiectia referitoare la deficitul…

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in crestere la 3,2%, de la 2,6%, proiectia privind inflatia la sfarsitul acestui an, in varianta de primavara a Prognozei pe termen mediu 2018 - 2021, publicata vineri. Proiecţia de inflaţie pentru următorii trei ani a fost, de asemenea, modificată…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna martie la 5%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 11,79% fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate joi de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in februarie 2018 la 4,7%, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. Pe de alta parte,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in februarie 2018 la 4,7%, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. Pe de altă parte,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in ianuarie 2018 la 4,3%, de la 3,3% in decembrie 2017, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,79% si a celor nealimentare cu 6,23% comparativ cu luna ianuarie 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate recent. Pe de alta parte, pretul…

- Pe de alta parte, pretul serviciilor a crescut cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017. 'Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2017 - ianuarie 2018) fata de precedentele 12 luni (februarie 2016 - ianuarie 2017), calculata pe baza IPC, este 1,7%', noteaza INS. Potrivit…