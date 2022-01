Stiri pe aceeasi tema

- Estimarile zilnice au aratat cu 9,5% dintre londonezi aveau Covid-19, duminica. Noile date vin la o zi dupa ce Regatul Unit a inregistrat din nou recordul de cazuri de infectare – aproape 120.000, dupa ce cu o zi inainte a depașit pentru prima oara pragul de 100.000.Statisticile Biroului Național de…

- Comisia Europeana a adoptat marti reguli care vor face ca certificatul UE COVID-19 sa fie valabil timp de noua luni dupa vaccinare cu schema completa. Dupa o doza booster, valabilitatea certificatului verde europen va fi prelungita. Anuntul vine in momentul in care mai multe state UE introduc cerinte…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor sa limiteze valabilitatea certificatului COVID la 9 luni. In prezent, documentul are o valabilitate de 12 luni. Țarile Uniunii Europene sunt așteptate sa cada de acord sa limiteze la 9 luni valabilitatea certificatelor COVID-19 pentru calatoriile in interiorul…

- O noua forma a virusului SARS CoV 2 a fost detectata in Africa de Sud. In acest moment, specialistii nu sunt siguri de eficacitatea vaccinurilor anti COVID 19 impotriva acestei forme de virus.O noua varianta a virusului SARS CoV 2, cu un numar ridicat de mutatii care ar putea afecta eficacitatea vaccinurilor…

- Autoritatile sanitare americane au anuntat vineri ca au dat unda verde unei a treia doze de vaccin anti-Covid pentru toti adultii complet vaccinati cu cel putin sase luni in urma, relateaza AFP si Reuters. Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a indicat ca aceasta autorizatie pentru…

- FDA a autorizat in total 11 loturi de vaccinuri produse la fabrica respectiva. In aprilie, autoritatile americane au oprit productia la fabrica respectiva dupa ce ingredientele din vaccinul pentru Covid-19 al AstraZeneca, produs si el in fabrica la acea vreme, au contaminat un lot de vaccin J&J. Autorizarea…

- Republicanii au castigat, miercuri, alegerile pentru postul de guvernator al statului Virginia, o lovitura dura pentru democrati si pentru presedintele Biden, la un an de la victoria acestuia in alegerile prezidentiale, relateaza Reuters. Victoria republicanului Glenn Youngkin intr-un stat care devenise…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat sambata un apel catre tarile din G20 pentru a accelera recunoasterea reciproca a vaccinurilor impotriva COVID-19, transmite Reuters. Adresandu-se prin sistem de...